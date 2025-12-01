  • 24 декабря 202524.12.2025среда
На региональных витринах федеральных маркетплейсов размещено 4583 товара тюменских производителей

Экономика, 12:09 24 декабря 2025

4 тыс. 583 товара производителей Тюменской области размещено на региональных витринах федеральных маркетплейсов Ozon, Waildberries, "Ярмарке мастеров". Такой объем по 82 заявкам обработали с марта 2025 года при содействии регионального центра "Мой бизнес".

Такие данные привела заместитель руководителя центра поддержки предпринимательства центра "Мой бизнес" Тюменской области Анастасия Важенина. Региональные витрины созданы в рамках федерального проекта "Сделано в России".

"Региональная витрина – это раздел маркетплейса, в котором собраны производители региона. У нас тоже есть такая возможность размещать наших товаропроизводителей на региональных витринах Тюменской области. Они являются дополнительным бесплатным каналом продвижения. Размещение в них ориентировано на рост онлайн-продаж за счет попадания в региональные подборки, выход на новых покупателей по всей стране, привлечение внимания к бренду через знак "Сделано в Тюменской области", - пояснила эксперт.

Она отметила, что данные аналитики подтверждают популярность региональных витрин. За счет размещения на них производители получают приток заказов.

"Добавить свой товар на витрину несложно. Нужно быть зарегистрированным предпринимателем или юридическим лицом, либо самозанятым в зависимости от площадки. Должны уже быть размещенные товары на маркетплейсе. Третье условие – нужно подать заявку на участие, предоставив seller ID и ссылки на свои карточки товаров. Заявки собираем в течение месяца. В начале следующего месяца их выгружаем. Если все хорошо, то сообщаем производителям, что товары передали на размещение. Сотрудники маркетплейсов размещают карточки вашей продукции в течение трех дней", - уточнила Анастасия Важенина.

Услуга доступна для товаропроизводителей, которые зарегистрированы на территории Тюменской области.

Отметим, возможности по продвижению продукции тюменских сельхозпроизводителей, фермеров, мастеров и ремесленников обсудили на конференции в Тюмени. Событие организовано по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Оксана Корнеенкова

