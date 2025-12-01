2025 год - рекордный по вводу жилья в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 2 млн 800 тыс. кв. м жилья построили и ввели в эксплуатацию В Тюменской области в 2025 году. Более половины из них занимают индивидуальные дома, сообщил начальник Главного управления строительства региона Валерий Киселев, подводя итоги года в отрасли.

По его словам, это рекордный объем. Вместе с жилищным строительством активно развивалась социальная сфера. За год в эксплуатацию введено семь соцобъектов, еще 15 находятся в стадии возведения.

Например, в этом году стартовало гостиницы межуниверситетского кампуса. Это первый из 10 объектов масштабного проекта. Для учеников распахнула двери школа-сад в пос. Московском Тюменского округа. Уже в первом полугодии 2026 года в округе откроются еще две современные школы.

В Тобольске идет строительство концертного зала и прогулочной зоны. В будущем здесь будут проходить большие концерты, в том числе фестиваль "Лето в Тобольском кремле".

В сфере дорожного строительства Валерий Киселев выделил новые транспортные развязки на Московском и Червишевском трактах. Движение по ним уже запущено - это первые объекты в составе Южного коридора, который пройдёт от ул. Федюнинского через Червишевский тракт с выходом на Московский. В целом коридор обеспечит сквозной транзит между Екатеринбургом и Омском, сообщает информационный центр регионального правительства.

Работы идут в рамках сразу нескольких нацпроектов, в том числе "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни".