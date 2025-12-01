В Уватском округе заработала ледовая переправа

Ледовая переправа через Иртыш заработала в с. Тугалово Уватского округа. Допустимая нагрузка автомобилей – до пяти тонн, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

Ранее специалисты замерили толщину льда и оценили безопасность трасы.

"Замеры проведены на левом и правом берегах реки. Толщина льда у кромки берега составила 70 сантиметров, в 200 метрах 61 сантиметр и в 400 метрах – 63 сантиметра. Принято решение открыть движение для транспорта с нагрузкой оси до пяти тонн", - пояснил куратор Тобольского подотдела Управления автомобильных дорог Тюменской области Владимир Федорчук.

Он уточнил, что по мере укрепления льда допустимый тоннаж будут увеличивать.