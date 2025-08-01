Подросток на питбайке получил травму ноги в Тюмени
Травму ноги получил катавшийся на питбайке подросток в Тюмени 31 июля. Столкновение с автомобилем "Лада" произошло вечером на ул. Малой Боровой.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 16-летний водитель питбайка не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля, который остановился, чтобы пропустить велосипедиста.
Водительских прав у пострадавшего подростка нет. Питбайк принадлежит его отцу. Со слов родителей, сын взял ключи без разрешения и поехал кататься.