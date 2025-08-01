  • 1 августа 20251.08.2025пятница
  • В Тюмени 23..25 С 5 м/с ветер северный

Подросток на питбайке получил травму ноги в Тюмени

Происшествия, 13:52 01 августа 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Травму ноги получил катавшийся на питбайке подросток в Тюмени 31 июля. Столкновение с автомобилем "Лада" произошло вечером на ул. Малой Боровой.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 16-летний водитель питбайка не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля, который остановился, чтобы пропустить велосипедиста.

Водительских прав у пострадавшего подростка нет. Питбайк принадлежит его отцу. Со слов родителей, сын взял ключи без разрешения и поехал кататься.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:47 01.08.2025Угнанный с парковки автомобиль тюменцы продали за 15 тысяч рублей
14:25 01.08.2025В Тюмени ликвидировали пожар на улице Александра Митинского
13:52 01.08.2025Подросток на питбайке получил травму ноги в Тюмени
12:57 01.08.2025Жителя Тюмени с пакетом гашиша задержали в пригороде

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора