В Тюмени ликвидировали пожар на улице Александра Митинского
Пожар в квартире на девятом этаже дома №6 на улице Александра Митинского ликвидировали тюменские огнеборцы 1 августа. Из подъезда эвакуировали 15 человек, сообщает региональное ГУ МЧС России.
Сообщение о пожаре в 14-этажном многоквартирном жилом доме поступило в двенадцатом часу дня.
На место вызова приехали девять единиц основной и специальной техники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается.