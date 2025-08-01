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В Тюмени ликвидировали пожар на улице Александра Митинского

Происшествия, 14:25 01 августа 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в квартире на девятом этаже дома №6 на улице Александра Митинского ликвидировали тюменские огнеборцы 1 августа. Из подъезда эвакуировали 15 человек, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре в 14-этажном многоквартирном жилом доме поступило в двенадцатом часу дня.

На место вызова приехали девять единиц основной и специальной техники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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