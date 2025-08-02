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В центре "Родник" отдохнули и оздоровились школьники из разных городов и сел региона

Общество, 15:51 02 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

110 ребят из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Юргинского района, Ярково и других территорий, в том числе ребята из семей в тяжелой жизненной ситуации, поправили здоровье и отдохнули в тюменском центре "Родник" во второй смене.

Психологи организовали для них индивидуальные встречи, групповые занятия и тренинги, направленные на улучшение психоэмоционального состояния.

"Наша главная задача, чтобы дети почувствовали себя детьми, максимально отдохнули и в то же время ощутили социальные рамки. У ребят в трудных жизненных обстоятельствах включается защитный механизм, они закрываются", — рассказал руководитель смены, педагог-психолог, и. о. заместителя по социальной реабилитации Данил Варяев.

На тренингах детей учат видеть хорошее, принимать чужую точку зрения, вставать на место другого человека. Психологи преследуют задачи развития коммуникации, ощущения собственных и чужих границ. Большое внимание уделяется внимательному отношению друг к другу, сообщили в центре.

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