Комбинированный метод очистки воды применяют на тобольской станции
Работу Жуковской насосно-фильтровальной станции после реконструкции оценил глава региона Александр Моор. Тобольск стал одним из первых городов в России, в котором созданы системы очистки питьевой воды нового поколения.
Вместо традиционного хлорирования применяется комбинированный метод: гипохлорид натрия и ультрафиолетовое облучение. Мощность обновленной станции — 27 тыс. куб. м в сутки. Это полностью закрывает потребности города в качественной питьевой воде, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Масштабную реконструкцию провела компания СУЭНКО.