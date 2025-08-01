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Комбинированный метод очистки воды применяют на тобольской станции

Общество, 18:21 01 августа 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Работу Жуковской насосно-фильтровальной станции после реконструкции оценил глава региона Александр Моор. Тобольск стал одним из первых городов в России, в котором созданы системы очистки питьевой воды нового поколения.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Вместо традиционного хлорирования применяется комбинированный метод: гипохлорид натрия и ультрафиолетовое облучение. Мощность обновленной станции — 27 тыс. куб. м в сутки. Это полностью закрывает потребности города в качественной питьевой воде, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Масштабную реконструкцию провела компания СУЭНКО.

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# водоснабжение , реконструкция

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