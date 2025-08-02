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Партию глютена Тюменской области отправят в Латинскую Америку

Экономика, 11:07 02 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Партию пшеничного глютена 300 тонн АО "Аминосиб" Ишимского района отправит в одну из крупных стран Латинской Америки в ближайшее время. Пока тестовой партии клейковины в 25 тонн предстоит проделать путь, состоящий из многочисленных перемещений от одного европейского порта к другому и далее через океан к пункту назначения, сообщили в пресс-службе агрохолдинга "Юбилейный".

Латиноамериканцев продукт из Тюменской области заинтересовал: в отличие от соевого белка пшеничный является экологически чистым и свободным от ГМО, что представляет собой одно из ключевых требований. Российский глютен занимает промежуточную нишу по стоимости между Европой и Китаем, при этом конкурирует по качеству с европейским.

агрохолдинг "Юбилейный"

Преимуществом продукции АО "Аминосиб" является наличие у предприятия собственной сырьевой базы, поскольку завод входит в группу компаний агрохолдинга "Юбилейный". Компания получает валовый сбор более 240 тыс. тонн зерна в год. Зарекомендовала себя как производитель продукции высокого качество и строгим контролем на всех этапах производства.

Возможность заключения контракта с новым регионом появилась благодаря пониманию менталитета его жителей и гибкому подходу специалистов агрохолдинга "Юбилейный" по внешнеэкономической деятельности.

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# агрохолдинг Юбилейный

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