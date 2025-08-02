  • 2 августа 20252.08.2025суббота
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер северо-западный

На Ямале зафиксировали рекордное количество птенцов кречетов

Общество, 18:11 02 августа 2025

скриншот видео

12 гнезд, причём во многих выросло по четыре птенца – рекорд для этого вида, обнаружили Сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара На ж/д мостах трассы Обская-Карская. Совместно с сотрудниками компании "Газпромтранс", оператором этой самой северной в мире железной дороги, учёные собрали сотни тысяч фото с автоматических камер – огромный массив данных для оценки успеха размножения, сообщает правительство ЯНАО в своих аккаунтах в соцсетях.

Также найдены новые гнёзда кречетов на Полярном Урале, в том числе в парке "Ингилор".

Летний полевой сезон на Ямале принёс учёным немало неожиданностей. Были зафиксированы на стационаре Еркута появление в тундре таёжных животных – обнаружены следы годовалого медведя, две семьи обыкновенных лис. И самое интересное – рысь, которую засняли фотоловушки, установленные у нор песцов. Такие "южные" гости – следствие климатических изменений, полагают учёные.

На мысе Тиутей-Сале учёные установили автономную систему фоторегистрации, чтобы точно отслеживать численность моржей на лежбище и сроки их прибытия. Также они подтвердили гнездование на этой территории редких птиц и выявили виды грызунов, которые раньше не были зарегистрированы.

В августе экспедиция отправится на самую северную факторию Яхады-Яха. Исследования ведутся при поддержке правительства округа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кречеты , Полярный Урал , ученые , Ямал , ЯНАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:08 02.08.2025Гольф-клуб появился в селе Перевалово
18:49 02.08.2025Четыре пешеходных экскурсии предлагает тюменский музей
18:11 02.08.2025На Ямале зафиксировали рекордное количество птенцов кречетов
17:37 02.08.2025Смену "Пожарные каникулы" открыли для тюменских школьников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора