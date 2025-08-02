На Ямале зафиксировали рекордное количество птенцов кречетов

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12 гнезд, причём во многих выросло по четыре птенца – рекорд для этого вида, обнаружили Сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара На ж/д мостах трассы Обская-Карская. Совместно с сотрудниками компании "Газпромтранс", оператором этой самой северной в мире железной дороги, учёные собрали сотни тысяч фото с автоматических камер – огромный массив данных для оценки успеха размножения, сообщает правительство ЯНАО в своих аккаунтах в соцсетях.

Также найдены новые гнёзда кречетов на Полярном Урале, в том числе в парке "Ингилор".

Летний полевой сезон на Ямале принёс учёным немало неожиданностей. Были зафиксированы на стационаре Еркута появление в тундре таёжных животных – обнаружены следы годовалого медведя, две семьи обыкновенных лис. И самое интересное – рысь, которую засняли фотоловушки, установленные у нор песцов. Такие "южные" гости – следствие климатических изменений, полагают учёные.

На мысе Тиутей-Сале учёные установили автономную систему фоторегистрации, чтобы точно отслеживать численность моржей на лежбище и сроки их прибытия. Также они подтвердили гнездование на этой территории редких птиц и выявили виды грызунов, которые раньше не были зарегистрированы.

В августе экспедиция отправится на самую северную факторию Яхады-Яха. Исследования ведутся при поддержке правительства округа.