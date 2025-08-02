Бюджетникам увеличат зарплату с 1 октября
Индексацию заработной платы для отдельных категорий бюджетников проведет правительство РФ с 1 октября.
Повышение коснется: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов; гражданского персонала воинских частей; ряда других категорий работников.
"Их зарплата будет повышена на 7,6 % с 1 октября 2025 года. На индексацию зарплаты таким работникам в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении правительства.