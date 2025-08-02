  • 2 августа 20252.08.2025суббота
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер северо-западный

Бюджетникам увеличат зарплату с 1 октября

Экономика, 15:29 02 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Индексацию заработной платы для отдельных категорий бюджетников проведет правительство РФ с 1 октября.

Повышение коснется: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов; гражданского персонала воинских частей; ряда других категорий работников.

"Их зарплата будет повышена на 7,6 % с 1 октября 2025 года. На индексацию зарплаты таким работникам в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении правительства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# зарплата , Правительство РФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:29 02.08.2025Бюджетникам увеличат зарплату с 1 октября
11:07 02.08.2025Партию глютена Тюменской области отправят в Латинскую Америку
09:10 02.08.2025Систему водоотведения установили по Червишевскому тракту Тюмени
17:43 01.08.2025Основными покупателями тюменского зерна стали Китай и Казахстан

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора