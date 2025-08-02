Смену "Пожарные каникулы" открыли для тюменских школьников
Более 100 школьников из городов и округов Тюменской области, а также ученики кадетских классов МЧС России вошли в профильную смену "Пожарные каникулы" в детском оздоровительно-образовательном лагере "Остров детства". Для ребят подготовлена интересная и познавательная программа, сообщает региональное управление МЧС.
За две недели работы смены участники пройдут несколько специализированных блоков. В практических мероприятиях юные огнеборцы посетят Тюменский учебный центр федеральной противопожарной службы, испытательную пожарную лабораторию, познакомятся с работой специалистов пожарного и летного дела, деятельностью сотрудников правоохранительных структур и Тюменского высшего Военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.
Пройдут ребята обучение по оказанию первой медицинской и психологической помощи, освоят азы тушения пожара, спасения на воде и многое другое.
Отметим, что профильная смена действует с 2021 года и ее участниками стали уже более 400 детей.
видео: t.me/MCHSTYUMEN72