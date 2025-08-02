Смену "Пожарные каникулы" открыли для тюменских школьников

t.me/MCHSTYUMEN72 t.me/MCHSTYUMEN72

Более 100 школьников из городов и округов Тюменской области, а также ученики кадетских классов МЧС России вошли в профильную смену "Пожарные каникулы" в детском оздоровительно-образовательном лагере "Остров детства". Для ребят подготовлена интересная и познавательная программа, сообщает региональное управление МЧС.

За две недели работы смены участники пройдут несколько специализированных блоков. В практических мероприятиях юные огнеборцы посетят Тюменский учебный центр федеральной противопожарной службы, испытательную пожарную лабораторию, познакомятся с работой специалистов пожарного и летного дела, деятельностью сотрудников правоохранительных структур и Тюменского высшего Военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Пройдут ребята обучение по оказанию первой медицинской и психологической помощи, освоят азы тушения пожара, спасения на воде и многое другое.

Отметим, что профильная смена действует с 2021 года и ее участниками стали уже более 400 детей.

видео: t.me/MCHSTYUMEN72