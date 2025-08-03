  • 3 августа 20253.08.2025воскресенье
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер северный

Тюменцев приглашают в летнюю школу, посвященную сотрудничеству России и Китая

Общество, 09:47 03 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодые тюменские литераторы, журналисты, медиаспециалисты, библиотекари и культурологи могут принять участие в летней школе, посвященной перекрестным Годам культуры России и Китая.

Занятия пройдут с 17 по 23 сентября в Крыму на площадке арт-кластера "Таврида". Подать заявку можно на официальном сайте tavrida.art до 7 августа.

Участники из обеих стран обсудят современную поэзию и прозу, новые медиа и развитие библиотек, сообщает "КП-Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:31 03.08.2025Тюменский волонтер производит маскхалаты для участников СВО
15:46 03.08.2025Госавтоинспекция обследует тюменские школы перед учебным годом
14:41 03.08.2025Тюменских подростков зовут в бесплатную театральную школу "Теплица-лайт"
13:32 03.08.2025Участник регионального проекта "Боевой кадровый резерв" - первый на "72 сап фест"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора