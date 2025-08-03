Тюменцев приглашают в летнюю школу, посвященную сотрудничеству России и Китая

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодые тюменские литераторы, журналисты, медиаспециалисты, библиотекари и культурологи могут принять участие в летней школе, посвященной перекрестным Годам культуры России и Китая.

Занятия пройдут с 17 по 23 сентября в Крыму на площадке арт-кластера "Таврида". Подать заявку можно на официальном сайте tavrida.art до 7 августа.

Участники из обеих стран обсудят современную поэзию и прозу, новые медиа и развитие библиотек, сообщает "КП-Тюмень".