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Итоги посевной кампании яровых культур подвели в Тюменской области

Экономика, 13:47 03 августа 2025

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские аграрии региона посеяли 177,3 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур.

Самой популярной среди зерновых ежегодно считается яровая пшеница, на ее долю приходится 104,05 тыс. тонн семян.

На втором месте среди зерновых культур - ячмень, высеяно 27,2 тыс.тонн. На третьем овес – 23,0 тыс.тонн.

Помимо стандартных для региона сельскохозяйственных культур, аграрии высеяли в эту посевную просо, гречиху, нут, вику посевную и чечевицу, сообщает "АиФ Тюмень".

Многолетние травы засеяны в объеме 105,8 тонн семян. На долю злаковых приходится 13,3 %, бобовых – 86,7 %.

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