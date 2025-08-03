Итоги посевной кампании яровых культур подвели в Тюменской области
Тюменские аграрии региона посеяли 177,3 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур.
Самой популярной среди зерновых ежегодно считается яровая пшеница, на ее долю приходится 104,05 тыс. тонн семян.
На втором месте среди зерновых культур - ячмень, высеяно 27,2 тыс.тонн. На третьем овес – 23,0 тыс.тонн.
Помимо стандартных для региона сельскохозяйственных культур, аграрии высеяли в эту посевную просо, гречиху, нут, вику посевную и чечевицу, сообщает "АиФ Тюмень".
Многолетние травы засеяны в объеме 105,8 тонн семян. На долю злаковых приходится 13,3 %, бобовых – 86,7 %.