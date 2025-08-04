Компании Тюменской области чаще всего приглашают на работу местных жителей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компании Тюменской области в первую очередь стараются рассматривать кандидатов на вакансию из родного региона. Это показал анализ более 870 тыс. приглашений.

Львиная доля приглашений на работу адресована местным соискателям: это более 766 тысяч или 87,5% от всего объема приглашений на работу, сообщают эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Среди иногородних соискателей чаще всего интерес тюменских компаний вызывают специалисты из Москвы (они получили 11,9 тыс. предложений о работе или 1,4 % от всего объёма с начала года), ХМАО (1,2 % или более 10,1 тыс.) и Свердловской области (0,9 % приглашений или 7,7 тыс.).

В десятку регионов, из которых чаще остальных приглашают на вакансии компании из Тюменской области, вошли Санкт-Петербург и Республика Башкортостан (по 0,7%), Краснодарский край (0,6%), Челябинская и Омская области, Республика Татарстан и Ямало-Ненецкий АО (по 0,4%).