Тюменская область вошла в топ-10 по количеству регистраций на Всероссийский форум "Добрино"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 тюменцев подали заявки на Всероссийский форум развития гражданского общества "Добрино", который пройдет в Ханты-Мансийске с 9 по 14 сентября. Таким образом, регион попал в топ-10 по количеству регистраций на событие.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе форума.

Всего на мероприятие заявились более 2,5 тыс. жителей России и других государств, таких как Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Грузия и Кыргызстан. По итогу в тройку лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (955 заявок), Москва (212) и Республика Башкортостан (135). Конкурс - более пяти человек на место.

Напомним, "Добрино" объединит 500 участников: руководителей и представителей НКО, представителей органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, добровольцев и лидеров общественных инициатив. Ключевая тема форума — "Развитие устойчивости некоммерческого сектора".

В этом году программу посвятили поиску и созданию решений по сохранению и повышению эффективности НКО, в том числе при внутрисекторном и межведомственном взаимодействиях. Участников ждёт насыщенная образовательная и полезная программы, интеграции от федеральных партнёров и знакомство с историей и культурой Ханты-Мансийского автономного округа.

Виктория Макарова