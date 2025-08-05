В тюменском центре "Семья" открыли летнюю смену для подростков

| Фото: региональный центр "Семья" | Фото: региональный центр "Семья"

Летнюю смену для подростков, получающих услуги в условиях полустационара, открыли в региональном центре "Семья". Участниками стали 25 ребят в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

На протяжении 18 дней они будут погружаться в творческие и практические занятия, а также экскурсии и мастер-классы.

Участников познакомят с информационными технологиями и расскажут, как защитить себя и своих близких в сети интернет. Также программа будет направлена на развитие у школьников навыков коммуникации, эффективного взаимодействия и стратегий поведения в различных жизненных ситуациях.

На протяжении всей смены с подростками будет работать психолог. Ключевыми целями встреч станут: развитие навыков общения, самопознания и выхода из конфликтных ситуаций.