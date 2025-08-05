300 человек собрал День обласа в Сургутском районе

| Фото: администрация Сургутского муниципального района | Фото: администрация Сургутского муниципального района

Традиционный праздник "День обласа" вновь собрал представителей коренных народов Югры в живописной местности сельского поселения Тром-Аган.

В этом году проведение спортивных состязаний в Сургутском районе на лодках-долбленках организовано в 20-й раз. Праздник объединили с "Чумовым фестивалем", который проводят общественные организации Югры. Таким образом, два масштабных мероприятия привлекли внимание не только представителей Ханты-Мансийского округа, но и ценителей этнической культуры других регионов и стран.

"Несмотря на погоду, несмотря на то что это - лес, людей на празднике собралось много. Порядка 300 человек. Зарегистрировались на гонки около 70 участников. Основная цель мероприятия – это сохранение традиций коренных народов. Сургутский район является традиционной территорией, которую населяют представители коренных народов Севера. Именно этот формат ценят и любят ханты и манси, проживающие в Югре, – прокомментировал директор департамента внутренней и информационной политики администрации Сургутского района Виталий Щербаков . – Мы видим, что у людей растет интерес к подобным мероприятиям. По инициативе главы Сургутского района Андрея Трубецкого на следующий год мы планируем расширить все мероприятия, связанные с гармонизацией межнационального согласия и сохранением традиций народов Крайнего Севера".

Гонки на лодках-долбленках и национальные состязания являются неотъемлемой частью развития спортивного сообщества Сургутского района.

"Очень популярны гонки на обласах. На сегодняшнем спортивном мероприятии у нас в первый раз к участию допускаются не только коренные малочисленные народы, но и все желающие, – подтвердил начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Николай Жила. - В Сургутском районе очень сильно развиты национальные виды спорта, северное многоборье. Наши спортсмены неоднократно занимают призовые места на окружных и всероссийских мероприятиях как по прыжкам через нарты, так и так и метании тынзяна на хорей. Сегодня вы видите просто захватывающие гонки на обласах. Должен сказать, что сборная Сургутского района в этом году заняла на окружных соревнованиях Дня обласа в Ханты-Мансийске призовые места".

Николай Жила подчеркнул, что развитию спортивной материальной базы в Сургутском районе уделяют особое внимание: "Мы всегда развиваем материально-техническую базу не только по каким-то конкретным видам спорта, а по всем видам спорта. В этом году около 80 миллионов рублей в целом было направлено на развитие материально технической базы. Это и приобретение спортивного инвентаря, укрепление антитеррористической безопасности, приобретение спортивной формы и так далее".

По инициативе главы Сургутского района Андрея Трубецкого для организации гонок на территории Тром-Агана администрации поселения была выделена материальная поддержка. Средства направили на изготовление новых обласов.

"Благодаря поддержке Андрея Александровича Трубецкого нам были выделены средства, и мы приобрели на эти гонки новые обласа. Нам специально по заказу их сделали коренные мастера. Обласа уже обкатали в Русскинской и на окружных соревнованиях. У нас четыре новых обласа. Не так много мастеров осталось, которые могут выдолбить облас. Представители КМНС привезли свои обласа. Но чтобы все были в равных условиях, в этих гонках участвуют только на наших обласах", – пояснил глава с.п. Ульт-Ягун Максим Яковинов.

Мастерски управлять обласом – большое искусство. Опытные спортсмены говорят, что скорость движения обласа зависит не только от умелого управления, но и от течения реки, ветра и волн, которые встречаются на пути к финишу. А еще важно выбрать правильное место в лодке, чтобы облас не несло в разные стороны. Для коренных народов лодка- долбленка является в первую очередь необходимым видом транспорта, который используют в повседневной жизни.

"Для меня участие в гонках - это уже традиция. Не один десяток лет участвую. Бывала на окружных соревнованиях, выигрывала призовые места. Умею управлять обласом уже много, много лет. Я с 8 лет начинала. В тайне от родителей я и мои друзья, подруги садились на облас и пробовали сами переплывать реку. Соревновались не так, как сейчас, а просто пробовали, кто быстрее. И когда уже ввели эти спортивные состязания, я стала ездить и принимать участие. Являюсь одной из старейших участниц соревнований", – поделилась ветеран соревнований Мария Сенгепова.

"День обласа" интересен не только гонками на лодках. Традиционными элементами подобных мероприятий являются ярмарочные ряды местных мастеров народных промыслов, которые представили изделия из бересты, дерева, кости и шкур животных. Участники праздника продемонстрировали богатство традиционной кухни северян, включающей блюда из рыбы, мяса диких животных и таежных ягод. Выступления фольклорных коллективов наполнили пространство праздничной музыкой и танцами. Национальные костюмы коренных народов Югры придали мероприятию особый уникальный колорит, который остается надолго в памяти у очевидцев Дня обласа.

Подобные праздники играют важную роль в укреплении межнационального единства и воспитании уважения к историческому наследию регионов России. Благодаря таким событиям, культура коренных народов сохраняет свою самобытность и становится ближе каждому, проживающему на территории Югры. А также подобные мероприятия помогают достигать задачи национального проекта "Туризм и гостеприимство".