Симфонический хор Свердловской филармонии выступит перед тюменцами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Симфонический хор Свердловской филармонии под управлением художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств России Андрея Петренко выступит в Тюмени 5 октября.

В репертуаре коллектива такие масштабные сочинения, как Месса си минор, "Magnificat" и Рождественская оратория Баха, оратории Генделя и Гайдна, "Stabat mater" Перголези и Россини, Девятая симфония и Торжественная месса Бетховена, и другие.

В Тюменской филармонии они исполнят: "В танце", "Соловей" А.Алябьева; "Что мне жить и тужить" А.Варламова; русская народная песня "Тройка"; "Буря мглою небо кроет" Даргомыжского А., и другие произведения.

Возрастное ограничение: 12+.