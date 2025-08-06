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Молодых художников приглашают на всероссийский конкурс

Общество, 08:26 06 августа 2025

Принять участие в творческом проекте "Образ защитника Отечества в произведениях молодых художников", посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приглашает Минкультуры России.

Конкурс направлен на:сохранение исторической памяти;выражение уважения ветеранам; поддержку талантливой молодёжи; развитие педагогического мастерства, сообщают организаторы.

Участниками могут стать учащиеся детских школ искусств и студенты профильных учебных заведений в возрасте от 5 до 18 лет.

Номинации конкурса: "Живопись", "Графика", "Скульптура".

Срок подачи заявок: до 22 сентября 2025 года.

Отправить работы можно в электронном виде на почту: rc.artcenter72@gmail.com. Подробности и условия участия на официальном сайте.

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