В Тюмени в День физкультурника откроют "Шахматную гостиную"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Шахматную гостиную" откроют на площади 400-летия Тюмени в День физкультурника, 9 августа. В 14 часов развернутся интеллектуальные баталии, регистрация на турниры - на месте проведения с 13 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике.

В рамках праздника пройдут турниры по шахматам и нардам, где тюменцев и гостей города ждут напряжённые поединки и яркие моменты. Для самых юных жителей города Белая королева подготовила интерактивную викторину на площадке с объемными шахматами. Малыши смогут не только проверить свои знания, но и окунуться в волшебную атмосферу шахматного королевства.