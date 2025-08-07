Выставка "Кукольные истории Ирины Тарасенко" откроется в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Кукольные истории Ирины Тарасенко" откроется в Тюмени в музейно-ремесленном "Цехе" Музейного комплекса им. Словцова 8 августа в 16 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Ирина Тарасенко — известный автор кукол, исследователь и участник международных и всероссийских проектов. В экспозиции представлены авторские работы, куклы в народных костюмах и реплики этнографических игрушек XIX – начала XX века: русских, белорусских, татарских, кавказских, среднеазиатских и казахских традиций.

Особый раздел выставки — куклы юга Тюменской области, собранные в экспедиции 2021 года в рамках проекта "Голоса наших предков: о ремеслах и традициях".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.