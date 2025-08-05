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Тюменские и уральские библиотекари обменяются опытом в сфере инклюзии

Общество, 16:16 05 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники филиала областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева обменяются опытом с уральскими библиотекарями в сфере инклюзии в Тюмени в Специальной библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84/1) 9 августа, начало — в 14 часов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Присоединиться к мероприятию приглашают: читателей, специалистов сферы культуры, образования, соцполитики, представителей национально-культурных объединений, общественных организаций инвалидов, СОНКО и СМИ.

Специалисты Свердловской областной специальной библиотеки проведут для гостей презентацию новой книги рельефно-точечного шрифта Брайля "Сказки народов Сибири"; лекцию об элементах рельефной графики; премьерный показ мультфильма "У старости – мудрость" по мотивам бурятской сказки с тифлокомментированием.

Сотрудники тюменской специальной библиотеки расскажут о проекте "Доступный формат" по созданию коллекции "говорящих" книг тюменских писателей; тактильных книгах для незрячих детей и подростков о профессиях, созданных в рамках инклюзивной книжной мастерской "ТАКТИМО: прикоснись к профессии".

Для гостей организуют лекцию о создании аудиосказок народа ханты и других книг тюменских авторов для детей с нарушениями зрения.

Мероприятие состоится в рамках межрегиональной социокультурной акции-тифлотурне "Книга народов Сибири на Уральской земле".

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# библиотеки , инклюзия

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