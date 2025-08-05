В Тюменской области работодатели заключили 1 тыс. 619 договоров целевого обучения

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 619 предложений для целевого обучения поступило от работодателей Тюменской области. Будущим студентам гарантировано трудоустройство после завершения обучения, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Предложения размещены на единой цифровой платформе "Работа России".

"В рамках приемной кампании на 2025-2026 учебный год от 207 заказчиков целевого обучения поступило 799 предложений о заключении 1619 договоров целевого обучения по 204 направлениям профессиональной подготовки. Наиболее востребованные направления профессиональной подготовки: ветеринария, нефтегазовое дело, электромонтажники по обслуживанию оборудования, агроинженеры, другие", - рассказали в ведомстве.

В региональную целевую потребность Тюменской области вошли 478 заявок на 758 рабочих мест, преимущественно по специальностям в сфере здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Представителями внебюджетного сектора экономики направили заявки о кадровой потребности по специальностям.

Для выпускников была организована обширная профориентационная программа и фестиваль профессий на Всероссийской ярмарке трудоустройства, которая проходит ежегодно в рамках национального проекта "Кадры".