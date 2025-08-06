Альтернативу статинам на основе растительного сырья создают тюменские ученые

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Разработку медицинского препарата из растительного сырья для снижения уровня холестерина ведут ученые Тюменского медицинского университета. Исследователи рассматривают его как альтернативу статинам, сообщает пресс-служба вуза.

"Мы проводим исследования in vitro с использованием чистых ферментов - белков, которые участвуют в биосинтезе холестерина. Опыты проходят успешно: полученная фармацевтическая субстанция блокирует ключевой фермент, участвующий в синтезе. Соединение также показало противогрибковую активность в отношении некоторых штаммов. Наша задача – создание препарата, сопоставимого по эффективности с действием статинов, при этом с меньшим негативным влиянием", - пояснил заведующий лабораторией метаболической и клеточной инженерии ТМУ Даниэль Бояринцев.

Разработка нового препарата является продолжением проекта "Скрининговое исследование производных изопрена в качестве ингибиторов мевалонатного пути синтеза стероидов", она получила университетский грант.

Следующий этап работы над препаратом – создание лекарственной формы. Затем планируется проведение доклинических исследований, они могут проходить в лабораториях нового Тюменского межуниверситетского кампуса, который строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".