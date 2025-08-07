  • 7 августа 20257.08.2025четверг
Тюменцев приглашают на День открытых дверей в центр "Милосердие"

Общество, 08:41 07 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

День открытых дверей в тюменском центре помощи "Милосердие" состоится 9 августа. Социально-реабилитационному центру исполняется восемь лет, сообщает информационный центр правительства региона.

В рамках праздника тюменцев приглашают посетить экскурсию по центру и познакомиться с его деятельностью. Для жителей выступят артисты, также пройдут конкурсы с призами и чаепитие.

Начало - в 15 часов по ул. Коммунистическая, 70. Подробности можно узнать в Telegram-канале центра.

Возрастное ограничение: 12+

# День открытых дверей , центр Милосердие

