В ялуторовском музее 600 артефактов представлено на выставке "Уездная читальня"
Около 600 артефактов вошли в экспозицию "Уездная читальня" в музее "Торговые ряды" Ялуторовска (ул. Первомайская,19).
"Впервые для посетителей представлены сокровища из собрания Тюменского музейно-просветительского объединения: редкие книги, газеты и журналы, живопись, скульптура. Атмосферу того времени гармонично дополняет уникальная мебель и предметы интерьера, книжные шкафы конца XIX – начала XX века", - рассказали в музее.
Продолжительность: 45 минут. Дополнительная информация и запись на экскурсию: 8 (34535) 2-01-94, 3-27-50.
Возрастное ограничение: 12+.