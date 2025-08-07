  • 7 августа 20257.08.2025четверг
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер северо-восточный

В ялуторовском музее 600 артефактов представлено на выставке "Уездная читальня"

Общество, 09:28 07 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Около 600 артефактов вошли в экспозицию "Уездная читальня" в музее "Торговые ряды" Ялуторовска (ул. Первомайская,19).

"Впервые для посетителей представлены сокровища из собрания Тюменского музейно-просветительского объединения: редкие книги, газеты и журналы, живопись, скульптура. Атмосферу того времени гармонично дополняет уникальная мебель и предметы интерьера, книжные шкафы конца XIX – начала XX века", - рассказали в музее.

Продолжительность: 45 минут. Дополнительная информация и запись на экскурсию: 8 (34535) 2-01-94, 3-27-50.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# музей , экскурсия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:39 07.08.2025Тюменские преподаватели представят регион на конкурсе "Знание.Лектор"
09:28 07.08.2025В ялуторовском музее 600 артефактов представлено на выставке "Уездная читальня"
09:17 07.08.2025Летние умные каникулы в Тобольске проходят на площадке "Сибуринтех"
09:05 07.08.2025Максим Афанасьев пригласил тюменцев на фестиваль "Проводник"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора