200 молодых поисковиков пройдут сборы в Тюменской области с 1 по 5 октября

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Военно-поисковые сборы "К поиску готов!" состоятся в Тюменской области с 1 по 5 октября, сообщает информационный центр регионального правительства.

Участие в них примут 200 молодых поисковиков в двух возрастных категориях: от 14 до 17 лет, от 17 лет до 21 года.

Участников ждут: спортивные испытания, творческие конкурсы, мастер-классы,

выступления экспертов по увековечению памяти погибших при защите Отечества, конкурсы по идентификации предметов войны и другим поисковым дисциплинам.

Руководителям региональных отделений Поискового движения России до 10 сентября нужно направить заявку на участие команд по почте: poiskoviki72@yandex.ru.

Участникам необходимо пройти регистрацию. Подробнее о сборах – здесь.