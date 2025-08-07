200 молодых поисковиков пройдут сборы в Тюменской области с 1 по 5 октября
Военно-поисковые сборы "К поиску готов!" состоятся в Тюменской области с 1 по 5 октября, сообщает информационный центр регионального правительства.
Участие в них примут 200 молодых поисковиков в двух возрастных категориях: от 14 до 17 лет, от 17 лет до 21 года.
Участников ждут: спортивные испытания, творческие конкурсы, мастер-классы,
выступления экспертов по увековечению памяти погибших при защите Отечества, конкурсы по идентификации предметов войны и другим поисковым дисциплинам.
Руководителям региональных отделений Поискового движения России до 10 сентября нужно направить заявку на участие команд по почте: poiskoviki72@yandex.ru.
Участникам необходимо пройти регистрацию. Подробнее о сборах – здесь.