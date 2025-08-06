Новый бульвар на пр. Геологоразведчиков в Тюмени готов на 80 %

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Благоустройство общественного пространства в районе пр. Геологоразведчиков в Тюмени выполнено на 80 %. Дорожки и газоны уже готовы, в ближайших планах установка опор освещения и малых архитектурных форм, сообщает городская администрация.

Бульвар будет посвящён геологии: дорожки напомнят посетителям изгибы реки, а на входе появится тематический арт-объект.

"Он будет прекрасным местом для тематических мероприятий и обучения молодежи. В этом помогут информационные стенды, а входная группа с "компасом", в центре которого Тюменская область, создаст необходимый настрой", – отметил начальник управления организационной работы управы Ленинского округа Александр Евсеев.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Напомним, общественное пространство здесь создают в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Всего благодаря ему в этом году областной центр прирастет на пять новых тематических локаций: это сквер Медицинских работников на ул. Юрия Семовских, сквер Петра Ершова по пр. Солнечный, зеленая зона на ул. Карла Маркса, 110а, бульвар по пр. Геологоразведчиков и сквер Отрядов мэра на ул. Мельничной.