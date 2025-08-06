Реконструкцию котельной по ул. Ершова в Тюмени выполнили на 73 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реконструкция газовой котельной по ул. Ершова в Тюмени выполнена на 73%. В рамках проекта построено двухэтажное здание. При монтаже использованы отдельные узлы и агрегаты в блочном исполнении. Это упрощает монтаж и ремонт оборудования, сообщает департамент городского хозяйства.

"Предыдущая котельная из-за изношенности оборудования могла выдавать не более 8 МВт мощности. После реконструкции установленная мощность составит порядка 17 МВт. Это позволит обеспечить потребителей качественным теплоснабжением. Также новая котельная обладает высоким коэффициентом полезного действия, что приводит к меньшему расходу топлива и снижению затрат на эксплуатацию", - рассказали специалисты.

Котельная оснащена системами очистки и автоматизации, что позволит минимизировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.