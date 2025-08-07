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Ялуторовские медики спасли жизнь годовалой девочке

Общество, 20:49 06 августа 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Ялуторовские медики спасли жизнь годовалой девочке. У ребенка оставались считанные минуты до кетоацидотической комы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В стационар Областной больницы №23 пациентка поступила с такими симптомами, как частое дыхание, тошнота и слабость. Благодаря оперативным действиям медицинского персонала удалось своевременно диагностировать критическое состояние — высокий уровень сахара в крови.

Врач-педиатр Наврас Кодиров незамедлительно перевел ребенка в реанимацию. Команда врачей-реаниматологов под руководством Дмитрия Коновалова провела необходимые мероприятия по стабилизации состояния.

Сегодня малышка растет и развивается в соответствии с возрастными нормами.

Медики предупреждают, своевременная диагностика сахарного диабета у детей может спасти жизнь. Следует обратить особое внимание, если у ребенка появляются следующие симптомы:

постоянная жажда, особенно ночью; частые позывы к мочеиспусканию; повышенный аппетит при потере веса; общая слабость и вялость; запах ацетона изо рта.

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# врачи , здравоохранение

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