Ялуторовские медики спасли жизнь годовалой девочке
Ялуторовские медики спасли жизнь годовалой девочке. У ребенка оставались считанные минуты до кетоацидотической комы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В стационар Областной больницы №23 пациентка поступила с такими симптомами, как частое дыхание, тошнота и слабость. Благодаря оперативным действиям медицинского персонала удалось своевременно диагностировать критическое состояние — высокий уровень сахара в крови.
Врач-педиатр Наврас Кодиров незамедлительно перевел ребенка в реанимацию. Команда врачей-реаниматологов под руководством Дмитрия Коновалова провела необходимые мероприятия по стабилизации состояния.
Сегодня малышка растет и развивается в соответствии с возрастными нормами.
Медики предупреждают, своевременная диагностика сахарного диабета у детей может спасти жизнь. Следует обратить особое внимание, если у ребенка появляются следующие симптомы:
постоянная жажда, особенно ночью; частые позывы к мочеиспусканию; повышенный аппетит при потере веса; общая слабость и вялость; запах ацетона изо рта.