В Тюменской области ФСБ накрыла нарколабораторию
Сотрудники регионального управления ФСБ России изъяли не менее 1,5 кг мефедрона из нарколаборатории, которую организовал иностранец в доме в Тюменском районе. Об этом сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.
"Двое граждан России, муж и жена, 1995 и 1999 годов рождения соответственно, осуществляли производство наркотических средств в одном из помещений частного домовладения, которое использовали в качестве нарколаборатории. В ходе обыска из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон массой не менее 1,5 кг, а также реагенты и оборудование химической лаборатории", - говорится в сообщении.
Видео РУФСБ России по Тюменской области
Следственное подразделение РУФСБ России по Тюменской области возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 20 лет.