В Тюменской области ФСБ накрыла нарколабораторию

фото РУФСБ России по Тюменской области фото РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудники регионального управления ФСБ России изъяли не менее 1,5 кг мефедрона из нарколаборатории, которую организовал иностранец в доме в Тюменском районе. Об этом сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"Двое граждан России, муж и жена, 1995 и 1999 годов рождения соответственно, осуществляли производство наркотических средств в одном из помещений частного домовладения, которое использовали в качестве нарколаборатории. В ходе обыска из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон массой не менее 1,5 кг, а также реагенты и оборудование химической лаборатории", - говорится в сообщении.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Следственное подразделение РУФСБ России по Тюменской области возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 20 лет.