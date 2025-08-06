  • 6 августа 20256.08.2025среда
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области ФСБ накрыла нарколабораторию

Происшествия, 17:15 06 августа 2025

фото РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудники регионального управления ФСБ России изъяли не менее 1,5 кг мефедрона из нарколаборатории, которую организовал иностранец в доме в Тюменском районе. Об этом сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"Двое граждан России, муж и жена, 1995 и 1999 годов рождения соответственно, осуществляли производство наркотических средств в одном из помещений частного домовладения, которое использовали в качестве нарколаборатории. В ходе обыска из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон массой не менее 1,5 кг, а также реагенты и оборудование химической лаборатории", - говорится в сообщении.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Следственное подразделение РУФСБ России по Тюменской области возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наркотики , РУФСБ России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:15 06.08.2025В Тюменской области ФСБ накрыла нарколабораторию
14:37 06.08.2025В Тюмени ликвидировали пожар в квартире дома на улице Широтной
12:58 06.08.2025Тюменский суд на шесть лет отправил наркокурьера в колонию
12:25 06.08.2025Жилой дом и гараж горели в Тюменской области из-за короткого замыкания

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора