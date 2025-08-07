Три мотоцикла и УАЗ отправятся из Тюмени в помощь бойцам СВО

Очередная партия гуманитарного груза отправляется из Тюмени в зону СВО. В ее составе - автомобиль УАЗ, который передали партийцы Омутинского округа. В мероприятии принял участие руководитель фракции “Единой России” Тюменской облдумы Андрей Артюхов.

“Это не первая машина, отправленная неравнодушными жителями муниципалитета в помощь бойцам. УАЗ будет заниматься подвозом медикаментов, эвакуацией раненых”, - отметил он.

Также на фронт отправится другая техника, в том числе три мотоцикла, купленные тюменскими предпринимателями. Они будут направлены подразделениям саперов и штурмовой пехоты, чтобы помочь им в решении боевых задач.

С помощью областной общественной организации "Офицеры России" и ее руководителя Александра Сукаченко груз будет доставлен по назначению. "Транспорт повышенной проходимости всегда востребован на СВО. УАЗы нужны медикам, которые вывозят ребят с передовой, мотоциклы - для подвоза продовольствия и эвакуации состава", - рассказал Александр Сукаченко.

Андрей Артюхов подчеркнул, что среди гуманитарного груза, доставляемого "Офицерами России" в зону СВО, значительный объем составляет помощь фракции “Единой России” Тюменской облдумы.

Евгения Шевцова