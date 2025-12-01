  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
Дети с триумфом оживили "Спящую красавицу" на ишимской сцене в ритме Чайковского

Общество, 18:11 22 декабря 2025

ДШИ г. Ишима | Фото: ДШИ г. Ишима

Премьерные показы хореографического спектакля "Спящая красавица в ритме Чайковского" с триумфом завершили масштабный культурный проект в Ишиме. Яркие представления с аншлагом прошли в киноконцертном зале им. 30‑летия ВЛКСМ и подарили зрителям настоящее предновогоднее чудо.

За полугодичную работу команда проекта сотворила поистине уникальное зрелище: 70 юных артистов от 5 до 15 лет воплотили на сцене волшебную сказку Шарля Перро под бессмертную музыку Петра Чайковского. Синтез классической, народной и современной хореографии создал неповторимую атмосферу, заставив классику зазвучать новыми красками.

ДШИ г. Ишима | Фото: ДШИ г. Ишима

"Это грандиозное событие для нашей школы. Спектакль получился замечательным: его посмотрели более семисот ребят, они приходили целыми классами из разных школ. Главная ценность постановки в том, что все действующие лица – дети. Я искренне удивлена их работоспособности и артистизму: два дня подряд выдерживать такой темп невероятно сложно даже взрослым, а юным исполнителям это удалось блестяще", – поделилась впечатлениями в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Ишимской детской школы искусств Яна Габышева.

Масштаб проекта впечатляет: для спектакля было сшито 50 костюмов в разных стилях, от народных до современных. Театральные декорации, многие из которых выполнены вручную преподавателями декоративно‑прикладного и изобразительного искусства, превратили сцену в сказочное королевство. Объем реквизита оказался настолько велик, что для его перевозки потребовалась "Газель".

ДШИ г. Ишима | Фото: ДШИ г. Ишима

Особую благодарность Яна Габышева выразила руководителю проекта – преподавателю хореографического творчества Юлии Чашковой, чей профессионализм и энтузиазм стали движущей силой всего предприятия. Сам проект стал самым масштабным за всю историю практики педагога.

Зрители, как знакомые со школой, так и те, кто познакомился с творчеством ее воспитанников впервые, не скрывали восторга. После спектаклей к организаторам подходили и дети, и родители. Они делились впечатлениями и благодарили за подаренные эмоции.

ДШИ г. Ишима | Фото: ДШИ г. Ишима

Кстати, у тех, кто не успел попасть на премьеру, есть шанс окунуться в мир волшебства и красоты 25 января, именно тогда состоится повторный показ спектакля.

По словам Яны Габышевой, проект "Спящая красавица в ритме Чайковского" выполнил свою главную миссию: построил мост между юным поколением и миром классической музыки, показав, что шедевры Чайковского могут быть близки и понятны современным детям.

Напомним, инициативу реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Инна Кондрашкина

﻿
