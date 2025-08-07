  • 7 августа 20257.08.2025четверг
374 депутата выберут в Тюменской области 14 сентября

Политика, 13:19 07 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований пройдут в Тюменской области в единый день голосования 14 сентября. На 374 депутатских мандата претендуют 946 кандидатов.

Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 7 августа.

"На 14 сентября назначены выборы в 24 муниципальных образованиях Тюменской области. В 23-х из них распределяются 307 депутатских мандатов, в Тобольске — 25, в Ишиме и Заводоуковском муниципальном округе — по 20 депутатских мандатов. Дополнительные выборы состоятся только в Тюмени по двум округам. Это избирательный округ № 10 и избирательный округ № 12 в связи с тем, что депутаты перешли на работу в другой субъект России", — рассказал Игорь Халин.

скриншот видео | Фото: скриншот видео

На 1 июля численность избирателей, которые имеют право принять участие в выборах, составляет 570 тыс. 1 человек. Регистрация кандидатов завершена. Это 46 самовыдвиженцев, 373 кандидата от партии "Единая Россия", 304 — от ЛДПР, 134 — от партии "Новые люди", 57 — от КПРФ, 23 — от "Справедливой России — За правду", 11 — от партии "Коммунисты России".

Будет задействовано 25 территориальных избирательных комиссий, всего откроются 722 избирательных участка. Голосование 14 сентября пройдет с 8 до 20 часов.

Запланировано и досрочное голосование. С 6 по 13 сентября оно предусмотрено для жителей пяти труднодоступных и отдаленных местностей в Сладково, Тобольском, Уватском, Юргинском и Ярковском округах. Кроме того, избиратели, которые по уважительной причине не смогут быть 14 сентября на своем избирательном участке, могут проголосовать досрочно, а именно с 3 по 13 сентября, в помещениях участковых избирательных комиссий.

Игорь Халин напомнил, что в 2026 году пройдут выборы депутатов Государственной думы и депутатов Тюменской областной думы. Нынешние выборы депутатов представительных органов муниципальных образований станут генеральной репетиций больших парламентских выборов, подчеркнул он. Всего в России в сентябре 2025 года пройдет более 5 тыс. избирательных кампаний.

В избирательной комиссии Тюменской области работает телефон горячей линии: 8 (3452) 426772. Жители региона могут задать вопросы, связанные с подготовкой и проведением муниципальных выборов.

Вера Коршунова

﻿
