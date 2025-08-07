  • 7 августа 20257.08.2025четверг
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северный

Открытки к 439-летию Тюмени передали в зону СВО тюменские депутаты

Политика, 13:52 07 августа 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Сотни открыток с тёплыми и трогательными пожеланиями от жителей отправлены в зону проведения специальной военной операции из Тюмени. Их получат земляки-военнослужащие, которые в настоящее время находятся на передовой.

Душевный привет из тыла для своих земляков в честь 439-летия Тюмени написали школьники, студенты, учителя, пенсионеры, волонтёры, представители различных организаций, а также городские депутаты и члены Общественной молодёжной палаты при Тюменской городской думе.

"Чтобы морально поддержать защитников Родины, мы подписали открытки с поздравлениями для тюменских ребят на передовой", — рассказала председатель городской думы Светлана Иванова.

Для этой цели было изготовлено 439 открыток — ровно столько, сколько лет насчитывает история первого русского города Сибири. Лицевую сторону почтовой карточки украшает рисунок ученицы Детской школы искусств имени Митинского 16-летней Александры Морозовой.

К акции присоединились и сотни горожан, которые решили поздравить бойцов, передать им трогательные пожелания и просто поблагодарить за храбрость и отвагу. В результате посланий получилось гораздо больше, так как количество желающих приобщиться к поздравлениям превысило число памятных карточек.

Послания от земляков были переданы руководителю регионального исполкома "Офицеров России" Александру Сукаченко. Он доставит их в подразделения, в которых сейчас служат тюменцы.

"Нашим ребятам важно знать, что их помнят и ждут дома. Добрые весточки с родной земли поддержат дух бойцов, которые сегодня охраняют наш мир", — подчеркнула Светлана Иванова.

Николай Ступников

# гордума , День города Тюмени , открытки

