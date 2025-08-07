Канализационные стоки из Кулаково поступят на станцию очистки в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Канализационные стоки из строящейся в с. Кулаково Тюменского района канализационно-насосной станции (КНС) будут поступать на станцию очистки № 8 по ул. Харьковской Тюмени. Она полностью подготовлена к увеличению мощности.

"В 2025 году на объекте провели реконструкцию, установили энергоэффективные насосы и систему очистки воздуха. Все газы, которые вырабатываются в процессе транспортировки, проходят через специальные фильтры, минимизируют уровень запаха. КНС № 8 – вторая по величине станция, ежедневно она перекачивает 65 тысяч кубометров стоков. Она способна перекачивать в два раза больше", - рассказал директор по производству компании "Тюмень водоканал" Дмитрий Бычков.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский водоканал ведет строительство КНС в с. Кулаково и занимается проектированием точки слива в Каменке. Для объединения системы водоотведения Тюменской агломерации проложены трубы - 10,8 км от Каменки до Кулаково и еще 15 км от новой КНС в Кулаково до Харьковской, 81г в Тюмени, станция № 8.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В рамках действующих концессионных соглашений мы централизуем водоотведение, в том числе из Тюменского района. И стоки собираем в городе, где на единых сооружениях их проще чистить, и надежней, и качественней. На эту станцию придут стоки из Кулаково. Отсюда их перекачают на станцию в районе деревни Копытово", - пояснил Дмитрий Бычков.

Напомним, строительство КНС площадью 12 на 8 метров мощностью 650 кубометров в Кулаково началось весной 2025 г. Подрядчик выполнил работы по устройству подземной части глубиной шесть метров и емкостей для пожаротушения. Все работы на объекте завершат зимой 2026 г.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. Всего в Тюменской области на 7 августа заключено 23 концессионных соглашения с объемом инвестиций в 47 млрд рублей.

Анжела Лебедева