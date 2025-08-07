  • 7 августа 20257.08.2025четверг
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северный

Канализационные стоки из Кулаково поступят на станцию очистки в Тюмени

Экономика, 14:03 07 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Канализационные стоки из строящейся в с. Кулаково Тюменского района канализационно-насосной станции (КНС) будут поступать на станцию очистки № 8 по ул. Харьковской Тюмени. Она полностью подготовлена к увеличению мощности.

"В 2025 году на объекте провели реконструкцию, установили энергоэффективные насосы и систему очистки воздуха. Все газы, которые вырабатываются в процессе транспортировки, проходят через специальные фильтры, минимизируют уровень запаха. КНС № 8 – вторая по величине станция, ежедневно она перекачивает 65 тысяч кубометров стоков. Она способна перекачивать в два раза больше", - рассказал директор по производству компании "Тюмень водоканал" Дмитрий Бычков.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский водоканал ведет строительство КНС в с. Кулаково и занимается проектированием точки слива в Каменке. Для объединения системы водоотведения Тюменской агломерации проложены трубы - 10,8 км от Каменки до Кулаково и еще 15 км от новой КНС в Кулаково до Харьковской, 81г в Тюмени, станция № 8.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В рамках действующих концессионных соглашений мы централизуем водоотведение, в том числе из Тюменского района. И стоки собираем в городе, где на единых сооружениях их проще чистить, и надежней, и качественней. На эту станцию придут стоки из Кулаково. Отсюда их перекачают на станцию в районе деревни Копытово", - пояснил Дмитрий Бычков.

Напомним, строительство КНС площадью 12 на 8 метров мощностью 650 кубометров в Кулаково началось весной 2025 г. Подрядчик выполнил работы по устройству подземной части глубиной шесть метров и емкостей для пожаротушения. Все работы на объекте завершат зимой 2026 г.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. Всего в Тюменской области на 7 августа заключено 23 концессионных соглашения с объемом инвестиций в 47 млрд рублей.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , канализация , концессионное соглашение , Тюмень Водоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 07.08.2025Канализационные стоки из Кулаково поступят на станцию очистки в Тюмени
12:24 07.08.2025В Тюменской области строят еще одну канализационно-насосную станцию
11:40 07.08.2025Стратегии развития малых территорий обсудят на форуме СУП в Тюмени
10:56 07.08.2025В России увеличилось количество выявленных финансовых пирамид

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора