  • 7 августа 20257.08.2025четверг
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северный

В Тюменской области строят еще одну канализационно-насосную станцию

Экономика, 12:24 07 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Канализационно-насосную станцию (КНС) в с. Кулаково строят по концессионному соглашению. 80 % от всего объема оплачивает администрация Тюменского района. Новый объект введут в эксплуатацию зимой 2026 г.

"Стоки на данную КНС будут поступать от точки слива в Каменке, ее проект находится в разработке. Напорный коллектор до Каменки протяженностью около 11 километров построен. И в эту станцию будут поступать стоки от перспективной застройки вдоль Ирбитского тракта", - рассказал директор по капитальному строительству "Тюмень водоканал" Александр Волков.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменский водоканал реализует проект строительства еще одной станции. В Тюменском районе она станет 62-й.

Работы на КНС площадью 12 на 8 метров, мощностью 650 кубометров в Кулаково начались весной 2025 г. Подрядчик уже выполнил работы по устройству подземной части глубиной шесть метров и емкостей для пожаротушения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"В этом месяце закончим каркас, он будет из сэндвич-панелей. Приступим в сентябре к благоустройству. Затем получим оборудование, насосы, проведем шеф-монтаж. Объект из отечественных материалов, есть тюменские поставщики", - отметил генеральный директор подрядчика Максим Кудринских.

В станции установят газоочистное оборудование для удаления запахов, смонтируют комплекс по удержанию мусора в стоках. Она будет работать в автоматическом режиме.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Необходимость строительства нового объекта ЖКХ объяснил начальник отдела тепло- и водоноснабжения, водоотведения департамента ЖКХ Тюменской области Антон Михеев: "Все сточные воды в данных населенных пунктах собирали ассенизаторские машины и свозили их в точку слива в районе Воронинских горок Тюмени. С введением в строй новой станции плечо вывоза сократится, что в итоге скажется на стоимости вывоза стоков для жителей".

КНС в Кулаково строится по программе концессионных соглашений. По двум концессиям реализуют проекты в Тюменском районе. Инвесторы вложили более 8,5 млрд рублей.

"По концессии в районе построено более 100 километров водопроводных сетей, 50 километров – сетей водоотведения. Сейчас строятся станции водоснабжения и водоотведения. Муниципалитет оплачивает 80 процентов от всех средств, заложенных по проектам", - добавил Антон Михеев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Всего в Тюменской области на 7 августа заключено 23 концессионных соглашения с объемом инвестиций в 47 млрд рублей.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , канализация , концессия , Росводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 07.08.2025Канализационные стоки из Кулаково поступят на станцию очистки в Тюмени
12:24 07.08.2025В Тюменской области строят еще одну канализационно-насосную станцию
11:40 07.08.2025Стратегии развития малых территорий обсудят на форуме СУП в Тюмени
10:56 07.08.2025В России увеличилось количество выявленных финансовых пирамид

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора