В Тюменской области строят еще одну канализационно-насосную станцию

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Канализационно-насосную станцию (КНС) в с. Кулаково строят по концессионному соглашению. 80 % от всего объема оплачивает администрация Тюменского района. Новый объект введут в эксплуатацию зимой 2026 г.

"Стоки на данную КНС будут поступать от точки слива в Каменке, ее проект находится в разработке. Напорный коллектор до Каменки протяженностью около 11 километров построен. И в эту станцию будут поступать стоки от перспективной застройки вдоль Ирбитского тракта", - рассказал директор по капитальному строительству "Тюмень водоканал" Александр Волков.

Тюменский водоканал реализует проект строительства еще одной станции. В Тюменском районе она станет 62-й.

Работы на КНС площадью 12 на 8 метров, мощностью 650 кубометров в Кулаково начались весной 2025 г. Подрядчик уже выполнил работы по устройству подземной части глубиной шесть метров и емкостей для пожаротушения.

"В этом месяце закончим каркас, он будет из сэндвич-панелей. Приступим в сентябре к благоустройству. Затем получим оборудование, насосы, проведем шеф-монтаж. Объект из отечественных материалов, есть тюменские поставщики", - отметил генеральный директор подрядчика Максим Кудринских.

В станции установят газоочистное оборудование для удаления запахов, смонтируют комплекс по удержанию мусора в стоках. Она будет работать в автоматическом режиме.

Необходимость строительства нового объекта ЖКХ объяснил начальник отдела тепло- и водоноснабжения, водоотведения департамента ЖКХ Тюменской области Антон Михеев: "Все сточные воды в данных населенных пунктах собирали ассенизаторские машины и свозили их в точку слива в районе Воронинских горок Тюмени. С введением в строй новой станции плечо вывоза сократится, что в итоге скажется на стоимости вывоза стоков для жителей".

КНС в Кулаково строится по программе концессионных соглашений. По двум концессиям реализуют проекты в Тюменском районе. Инвесторы вложили более 8,5 млрд рублей.

"По концессии в районе построено более 100 километров водопроводных сетей, 50 километров – сетей водоотведения. Сейчас строятся станции водоснабжения и водоотведения. Муниципалитет оплачивает 80 процентов от всех средств, заложенных по проектам", - добавил Антон Михеев.

Всего в Тюменской области на 7 августа заключено 23 концессионных соглашения с объемом инвестиций в 47 млрд рублей.

Анжела Лебедева