  • 7 августа 20257.08.2025четверг
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северный

Банки отразили 38,7 млн попыток похитить деньги клиентов

Экономика, 16:48 07 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38,7 млн попыток совершения мошеннических операций отразили банки РФ в апреле — июне 2025 года. Это в 1,5 раза больше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, сообщает Центробанк.

Кредитные организации предотвратили хищение средств клиентов на сумму 3,4 трлн рублей.

"Мошенники во втором квартале совершили 273,1 тысячи мошеннических операций на общую сумму 6,3 миллиардов рублей. Число таких переводов и размер ущерба сократились на 8,9 и 15,9 процентов соответственно по сравнению со средними значениями за последние четыре квартала. Данные о хищениях формируются на основе обращений в банки пострадавших граждан", - рассказали в ЦБ.

Банк России инициировал блокировку 20,2 тыс. телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Банк России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:17 07.08.2025Тюменские аграрии собрали более двух тысяч тонн капусты
18:05 07.08.2025Тюменская область экспортировала 331 тысячу кубометров древесины
17:32 07.08.2025Семеноводы в Тюменском районе вырастили 750 тысяч сеянцев хвойных деревьев
16:48 07.08.2025Банки отразили 38,7 млн попыток похитить деньги клиентов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора