Банки отразили 38,7 млн попыток похитить деньги клиентов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38,7 млн попыток совершения мошеннических операций отразили банки РФ в апреле — июне 2025 года. Это в 1,5 раза больше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, сообщает Центробанк.

Кредитные организации предотвратили хищение средств клиентов на сумму 3,4 трлн рублей.

"Мошенники во втором квартале совершили 273,1 тысячи мошеннических операций на общую сумму 6,3 миллиардов рублей. Число таких переводов и размер ущерба сократились на 8,9 и 15,9 процентов соответственно по сравнению со средними значениями за последние четыре квартала. Данные о хищениях формируются на основе обращений в банки пострадавших граждан", - рассказали в ЦБ.

Банк России инициировал блокировку 20,2 тыс. телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.