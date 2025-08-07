Уникальную операцию по замещению мочевого пузыря провели в клинике "Нефтяник"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Уникальную операцию по замещению мочевого пузыря провели в клинике "Нефтяник" в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

В большинстве случаев, после удаления мочевого пузыря пациентам необходимо использовать катетеры, мочеприемники, стомы и дренажи. Врачи-онкоурологи клиники "Нефтяник" предложили пациенту другое решение – провести уникальную процедуру по замещению пораженного органа резервуаром из тонкой кишки.

"Такой метод позволяет вернуть пациенту способность естественного мочеиспускания, избавляя от постоянной зависимости от специальных приспособлений. Особенность операции заключается в применении инновационных решений, разработанных на основе как собственного, так и международного опыта. Это позволило минимизировать риски осложнений и обеспечить успешность процедуры", _ сказал врач-хирург, онкоуролог клиники "Нефтяник" Вячеслав Собенин.

В настоящее время пациент выписан из стационара и продолжает наблюдение амбулаторно.