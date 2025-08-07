  • 7 августа 20257.08.2025четверг
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Уникальную операцию по замещению мочевого пузыря провели в клинике "Нефтяник"

Общество, 18:56 07 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Уникальную операцию по замещению мочевого пузыря провели в клинике "Нефтяник" в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

В большинстве случаев, после удаления мочевого пузыря пациентам необходимо использовать катетеры, мочеприемники, стомы и дренажи. Врачи-онкоурологи клиники "Нефтяник" предложили пациенту другое решение – провести уникальную процедуру по замещению пораженного органа резервуаром из тонкой кишки.

"Такой метод позволяет вернуть пациенту способность естественного мочеиспускания, избавляя от постоянной зависимости от специальных приспособлений. Особенность операции заключается в применении инновационных решений, разработанных на основе как собственного, так и международного опыта. Это позволило минимизировать риски осложнений и обеспечить успешность процедуры", _ сказал врач-хирург, онкоуролог клиники "Нефтяник" Вячеслав Собенин.

В настоящее время пациент выписан из стационара и продолжает наблюдение амбулаторно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , операция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:49 07.08.2025Ежедневные занятия спортом ждут тюменцев в рамках проекта #Спортивныйзаряд
19:51 07.08.2025На Земляном валу в Тобольске проводят земляные работы и озеленение
19:28 07.08.2025Школьники Тобольского района отправятся экспедицию по "Родным просторам"
19:15 07.08.2025Выставка "Поэт и царь", посвященная Пушкину, откроется в Тюмени 13 августа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора