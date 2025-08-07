На Земляном валу в Тобольске проводят земляные работы и озеленение

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Земляные работы и озеленение проводятся на объекте культурного наследия "Земляной вал и ров” в Тобольске.

“С каждым днем красивая дорожка из лиственницы прибавляет в метраже, строители трудятся ежедневно, чтобы осенью открыть сезон прогулок по валу”, – написала в Telegram-канале глава города Пётр Вагин.

Напомним, масштабные работы по сохранению объекта культурного наследия – "Земляной вал и ров”, построенных в 1688 году на улице Красноармейской, начали в марте 2025 года.

За полгода провели большую работу. Демонтирована старая теплотрасса; отремонтированы существующие бетонные конструкции лестниц и клумб. Налажено электроснабжение объекта, проведены ремонт и установка бордюров.

Предстоит обустроить тепловую камеру, провести обрамление лестниц и клумб деревом, установить бордюры по ул. Красноармейская.

“Спустя более трех веков Земляной вал и ров не теряет архитектурной значимости. Это единственное земляное фортификационное сооружение, которое сохранилось на территории Западной Сибири. В первоначальном виде Земляной вал достигал высоты до пяти метров, ров — глубины до четырех метров”, – заключил мэр.

Комплексная работа по восстановлению исторического памятника проходит в рамках проекта "Тобольск настоящий" при участии правительства Тюменской области, администрации Тобольска и компании СИБУР.