Зону отдыха создадут у пруда Утиный в Тюмени к середине сентября

Создание удобной и комфортной зоны отдыха вокруг пруда Утиный в Тюмени завершится к середине сентября.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев. 7 августа он посетил эту территорию и несколько ключевых объектов, чтобы оценить ход ремонтных работ.

Благоустройству вокруг пруда Утиный уделено особое внимание.

“Подрядчик заверяет, что к середине сентября завершит создание удобной и комфортной зоны отдыха у воды. Радует, что утки уже обосновались на этом месте и прекрасно себя чувствуют, несмотря на идущие работы”, – написал Максим Афанасьев.