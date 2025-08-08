  • 8 августа 20258.08.2025пятница
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северо-восточный

Зону отдыха создадут у пруда Утиный в Тюмени к середине сентября

Общество, 10:57 08 августа 2025

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Создание удобной и комфортной зоны отдыха вокруг пруда Утиный в Тюмени завершится к середине сентября.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев. 7 августа он посетил эту территорию и несколько ключевых объектов, чтобы оценить ход ремонтных работ.

Благоустройству вокруг пруда Утиный уделено особое внимание.

“Подрядчик заверяет, что к середине сентября завершит создание удобной и комфортной зоны отдыха у воды. Радует, что утки уже обосновались на этом месте и прекрасно себя чувствуют, несмотря на идущие работы”, – написал Максим Афанасьев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , Максим Афанасьев , пруд Утиный

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 08.08.2025Тюменцы создадут арт-объект на фестивале "Проводник" 
12:36 08.08.2025В Тюмени пятеро предпринимателей выиграли грант "Новая нефть"
12:14 08.08.2025 Максим Афанасьев анонсировал установку светофоров на 16 перекрестках в Тюмени
12:03 08.08.2025Лучших аграриев чествуют на Дне поля в Ярковском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора