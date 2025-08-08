Строительство детсада на 317 мест в Тюменской слободе завершат в октябре
Строительство детского сада на 317 мест продолжается в районе ЖК "Легенда парк" в Тюмени. Строители завершили работы по окраске фасада, внутренней окраске детских групп, установке опор наружного освещения, камер видеонаблюдения, установке дверей, сантехнического оборудования. Также выполнены плиточные работы, сообщает Главное управление строительства региона.
В настоящее время ведется благоустройство территории: асфальтирование проездов, установка игрового оборудования, мягкого покрытия, устройство газонов. Завершить все работы планируется в октябре 2025 года.