Лучших аграриев чествуют на Дне поля в Ярковском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучших работников сельского хозяйства Ярковского района отметили в рамках областного Дня поля, проходящего на территории муниципалитета 8 августа.

Как отметил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов, территория и агрофирма "Междуречье" выбрана для областного Дня пола не случайно.

"100 лет назад Ярковская земля была образована в тех границах, которые мы сейчас знаем. Кроме того, в этом году тридцатилетие отмечает агрохолдинг "ЭкоНива", в состав которого входит агрофирма "Междуречье", - добавил он.

За многолетний добросовестный труд Благодарностью министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждена зоотехник-селекционер агрофирмы Наталья Антипина.

Почётными грамотами департамента АПК Тюменской области отмечены операторы машинного доения Антонина Киселёва и Альбина Макарова, а также оператор стада крупного рогатого скота Ильяс Тульметов.

По словам Владимира Чейметова, День поля - это не только возможность в дружеской обстановке обсудить актуальные вопросы отрасли, но и зарядиться положительной энергией и подготовиться к уборочному сезону.

"Уверен, что аграрии Тюменской области все поставленные перед ними задачи выполнят", - подчеркнул он.

Обращаясь гостям мероприятия, председатель комитета по аграрным вопросам облдумы Владимир Ковин рассказал, что битва за урожай - самое главное для тех, кто живёт на земле, кто на ней работает, а главное - любит её.

Глава муниципалитета Евгений Золотухин добавил, что День поля в 2025 году имеет особое значение - символическое, так как проходит в год столетия района, в Год героев Отечества в Год защитника Отечества.

"Сегодня у аграриев области появилась дополнительная возможность выстроить деловые связи, а для нас этот день особенно волнительный и ответственный, потому что впервые мы встречаем такой масштабный съезд аграриев на территории своего района", - добавил он.

Напомним, участников ждёт насыщенная программа, в том числе выставка сельскохозяйственной техники и оборудования, пленарное заседание, а также тематические круглые столы, посещение участков посевов и интерактивные площадки.

Николай Ступников