  • 8 августа 20258.08.2025пятница
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северо-восточный

Тюменский медколледж стал третьим в стране, куда поступают на целевое обучение

Общество, 17:23 08 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29 тыс. человек воспользовались возможностью заключить договор целевого обучения через госуслуги. Среди основных работодателей — медицинские организации, их почти 40 %, сообщает Минцифры.

Топ-5 колледжей, в которые поступают на целевое обучение, входят: Новокузнецкий транспортно-технологический техникум, Костромской медицинский колледж, Тюменский медицинский колледж, Кузнецкий индустриальный техникум и Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева в Санкт-Петербурге.

На Госуслугах подали уже более 1,5 млн заявлений в колледжи и техникумы. Это на 50% больше, чем за весь прошлый год.

Приёмная кампания на бюджетные места в колледжах продлится до 15 августа, на творческие специальности заявления будут принимать до 10 августа. Поступить на платное отделение можно будет вплоть до 1 декабря.

Сервис доступен по всей России. К нему подключены более 4 тыс. колледжей. В Москве через госуслуги можно подать заявление только в колледжи при федеральных вузах, в остальные — через региональный портал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# поступление , тюменский медицинский колледж

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 08.08.2025И.о ректора ТИУ Юрий Клочков отметил главную ценность “Боевого кадрового резерва”
18:18 08.08.2025Арт-экскурсии и ярмарки проведут на фестивале "Джем" в Тюмени
18:11 08.08.2025Карантин по бешенству животных отменен в селе Новоатьялово Тюменской области
17:56 08.08.20259 августа - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора