Тюменский медколледж стал третьим в стране, куда поступают на целевое обучение

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29 тыс. человек воспользовались возможностью заключить договор целевого обучения через госуслуги. Среди основных работодателей — медицинские организации, их почти 40 %, сообщает Минцифры.

Топ-5 колледжей, в которые поступают на целевое обучение, входят: Новокузнецкий транспортно-технологический техникум, Костромской медицинский колледж, Тюменский медицинский колледж, Кузнецкий индустриальный техникум и Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева в Санкт-Петербурге.

На Госуслугах подали уже более 1,5 млн заявлений в колледжи и техникумы. Это на 50% больше, чем за весь прошлый год.

Приёмная кампания на бюджетные места в колледжах продлится до 15 августа, на творческие специальности заявления будут принимать до 10 августа. Поступить на платное отделение можно будет вплоть до 1 декабря.

Сервис доступен по всей России. К нему подключены более 4 тыс. колледжей. В Москве через госуслуги можно подать заявление только в колледжи при федеральных вузах, в остальные — через региональный портал.