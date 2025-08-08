256 тысяч жителей Тюменской области пользуются электронными трудовыми книжками

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

256 тысяч жителей Тюменской области пользуются электронными трудовыми книжками, сообщает информационный центр регионального правительства.

С 2020 года жители региона могут подать заявление о переходе на цифровую форму ведения записей о профессиональной деятельности. С начала 2025 года электронные трудовые книжки завели уже 12 тысяч человек.

Преимущества электронной трудовой книжки: удобный и быстрый доступ к информации о трудовой деятельности; минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений; дополнительные возможности дистанционного трудоустройства; высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Чтобы оформить электронную трудовую книжку, необходимо обратиться к работодателю с заявлением о переходе на нее. Он сделает запись в бумажной трудовой книжке о переходе и выдаст ее работнику на руки. Начнётся учет кадровых изменений работника в электронном виде: о приеме на работу, переводах, увольнении и других кадровых событиях. Ежемесячно работодатель будет передавать данные о кадровых изменениях в отделение СФР по Тюменской области.

Для тех, кто устраивается на работу впервые, сведения о трудовой деятельности уже ведутся только в электронном виде.

Подробности можно уточнить по телефону: 8-800-100-00-01.