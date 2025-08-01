  • 10 августа 202510.08.2025воскресенье
Тюменцы за полгода потратили более 110 млрд рублей на платные услуги

Экономика, 14:48 10 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

110 млрд 833,2 млн рублей потратили жители Тюменской области на платные услуги в первом полугодии 2025 года. Это на 5,9% больше, чем в 2024-м, пишет "Вслух.ру".

Наибольшая доля расходов пришлась на транспортные услуги, за которые тюменцы заплатили 20 млрд 983,5 млн рублей. На втором месте – жилищно-коммунальные (20 млрд 530,7 млн рублей), на третьем – медицинские (12 млрд 458,6 млн рублей).

По сравнению с декабрем больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (на 14,1%), пассажирского транспорта (на 11,9%), правовые (на 10,3%). Почтовые и страховые услуги, наоборот, стали дешевле.

В целом по России оборот платных услуг за полгода составил 9 трлн 598,2 млрд рублей – на 2,3% больше, чем годом ранее.

