Более 160 мер соцподдержки для жителей Тюменской области – на сайте "Социальный навигатор"
Более 160 мер соцподдержки для жителей Тюменской области размещены на сайте "Социальный навигатор", сообщает информационный центр правительства региона.
С помощью небольших опросов электронный сервис помогает подобрать виды поддержки, доступные следующим категориям граждан: участники СВО и члены их семей; ветеран боевых действий; член семей погибших ветеранов боевых действий; многодетные семьи; люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью.
Также на сайте есть карта "Доступная среда", которая предоставляет людям с ограниченными возможностями здоровья сведения о доступности точек общественного питания, поликлиник и других организаций.
У каждого жителя региона есть возможность поделиться идеями по улучшению работы портала через форму обратной связи.
Сервис разработан департаментом информатизации и департаментом соцразвития Тюменской области.