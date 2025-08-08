  • 8 августа 20258.08.2025пятница
Более 160 мер соцподдержки для жителей Тюменской области – на сайте "Социальный навигатор"

Общество, 21:03 08 августа 2025

департамент соцразвития Тюменской области

Более 160 мер соцподдержки для жителей Тюменской области размещены на сайте "Социальный навигатор", сообщает информационный центр правительства региона.

С помощью небольших опросов электронный сервис помогает подобрать виды поддержки, доступные следующим категориям граждан: участники СВО и члены их семей; ветеран боевых действий; член семей погибших ветеранов боевых действий; многодетные семьи; люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью.

Также на сайте есть карта "Доступная среда", которая предоставляет людям с ограниченными возможностями здоровья сведения о доступности точек общественного питания, поликлиник и других организаций.

У каждого жителя региона есть возможность поделиться идеями по улучшению работы портала через форму обратной связи.

Сервис разработан департаментом информатизации и департаментом соцразвития Тюменской области.

