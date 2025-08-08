  • 8 августа 20258.08.2025пятница
Карантин по бешенству животных отменен в селе Новоатьялово Тюменской области

Общество, 18:11 08 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных отменен в селе Новоатьялово Ялуторовского муниципального округа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление подписано в правительстве региона. Ограничительные мероприятия были введены 10 июня 2025 года.

# бешенство , карантин

﻿
