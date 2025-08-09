"Росводоканал" завершает перекладку сетей во дворах Тюмени
На 21 объекте в областного центра "Росводоканал Тюмень" обновляет сети водоснабжения и водоотведения в зоне будущих работ по благоустройству дворов.
Это 13 участков водопровода и восемь канализационных линий. Общая протяжённость трубопроводов, подлежащих замене - почти пять километров.
Также специалисты реконструируют 154 смотровых колодца. Работы завершены на 95%, специалисты предприятия заменили сети в 19 дворах города.
Старые трубы, отслужившие более 40 лет, специалисты "Росводоканал Тюмень" меняют на сети из современных полимерных материалов.
Один из участков, на котором сейчас идут работы — дворы по ул. Гастелло, 69 – 73. Здесь уже проложили 212 м новых водопроводных труб.