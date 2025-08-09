  • 9 августа 20259.08.2025суббота
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северо-западный

"Росводоканал" завершает перекладку сетей во дворах Тюмени

Общество, 12:08 09 августа 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На 21 объекте в областного центра "Росводоканал Тюмень" обновляет сети водоснабжения и водоотведения в зоне будущих работ по благоустройству дворов.

Это 13 участков водопровода и восемь канализационных линий. Общая протяжённость трубопроводов, подлежащих замене - почти пять километров.

Также специалисты реконструируют 154 смотровых колодца. Работы завершены на 95%, специалисты предприятия заменили сети в 19 дворах города.

Старые трубы, отслужившие более 40 лет, специалисты "Росводоканал Тюмень" меняют на сети из современных полимерных материалов.

Один из участков, на котором сейчас идут работы — дворы по ул. Гастелло, 69 – 73. Здесь уже проложили 212 м новых водопроводных труб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 09.08.2025Более 100 заявок от тюменцев поступило на региональный этап премии "Гордость нации"
15:54 09.08.2025Систему водоотведения на улице Краснооктябрьской в Тюмени восстановят до конца августа
14:53 09.08.2025Работы тюменской мастерицы в технике кармацкой росписи представлены в Москве
14:05 09.08.2025В Тюмени фестиваль "Проводник" проходит в Речном порте

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора