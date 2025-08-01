Ветеран Великой Отечественной войны Август Ишимцев из Тобольска отмечает 99-летие

Фото: Telegram-канал Александра Моора

С 99-летием поздравил земляка, участника Великой Отечественной войны, жителя Тобольска Августа Николаевича Ишимцева губернатор Тюменской области Александр Моор.

Август Николаевич родился в деревне Шишкина Вагайского района. Был старшим ребёнком в многодетной семье. В августе 1943 года, когда ему исполнилось 17 лет, был поставлен на воинский учёт, а через два месяца призван в армию. С весны 1944 года воевал в должности рядового артиллериста-наводчика противотанковой пушки на Ленинградском фронте. Был дважды ранен. Победу встретил в Ленинграде.

За боевые заслуги Август Николаевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейными медалями. После выхода на пенсию он принимал активное участие в мероприятиях областного и городского уровня, занимался патриотическим воспитанием молодежи.

"В день рождения желаю Августу Николаевичу бодрости духа, оптимизма и внимания самых родных и близких", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.